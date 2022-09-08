Организаторов незаконных центров реабилитации в Омске приговорили к колонии

10:40
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Омске организаторов незаконных реабилитационных центров для людей с наркотической и алкогольной зависимостью приговорили к колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Суд установил, что в 2017-2019 годах в населенных пунктах Чернолучье и Камышловский Омской области несколько человек организовали незаконные реабилитационные центры, в которых насильно удерживали людей.
У организаторов не было ни медицинского образования, ни лицензии на медицинскую деятельность. Кроме того, у них не было знаний о лечении алкогольной и наркотической зависимостей.
"Для изоляции они использовали замки, металлические решетки на окнах и наручники. Суд признал их виновными в похищении людей и незаконном лишении свободы в составе организованной группы", – рассказали в пресс-службе.
В областной прокуратуре уточнили, что организатор преступной деятельности получил 12 лет колонии строго режима, а двое его соучастников – по 10 лет и 9 лет колонии строго режима.
Ранее в России утвердили правила работы вытрезвителей. В правилах говорится, что вытрезвители рекомендуется оснастить комнатами для первичного осмотра, душевыми, туалетами и помещениями временного пребывания для женщин и мужчин отдельно, а также буфетами. Там рекомендуется разместить помещения для белья, камеры хранения и комнаты отдыха для сотрудников.
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