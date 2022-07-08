Задержанного крымского военкома поместили под домашний арест

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Суд отправил под домашний арест военного комиссара Крыма, задержанного 7 июля. Об этом сообщает ТАСС.

"Судом принято решение об избрании в отношении Лымаря Ю. В. меры пресечения в виде домашнего ареста на срок по 5 сентября 2022 года", – указано в сообщении Крымского гарнизонного военного суда.

Задержанный военком подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285, частью 1 статьи 286, частью 1 статьи 286 и частью 3 статьи 290 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в отношении военного комиссара Крыма Юрия Лымаря возбудили уголовное дело из-за злоупотребления должностными полномочиями и получения взяток. По версии следствия, подозреваемый способствовал незаконной деятельности по освобождению граждан от призыва на военную службу.