Калви попросил об освобождении из-под домашнего ареста

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви попросил Басманный суд об освобождении из-под домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС.
"Я прошу об изменении меры пресечения на залог в размере пяти миллионов рублей или запрет определенных действий. Это необходимо для того, чтобы я мог более эффективно защищаться", – сказал Калви в суде.
11 апреля 2019 года Калви перевели из СИЗО под домашний арест.
Как полагает следствие, Майкл Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу принадлежащих ПКБ акций International Financial Technology Group банку "Восточный". Это привело к фактическому хищению средств. Из материалов дела следует, что реальная рыночная стоимость акций составила всего 600 тысяч рублей.
Также по уголовному делу проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, а также гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Еще один фигурант "дела Baring Vostok" – экс-председатель банка "Восточный" Алексей Кордичев – полностью признал вину и дал показания против других фигурантов дела.
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