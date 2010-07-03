Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил Пака

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Стул, которым Александр Кокорин ударил главу департамента Минпромторга Дениса Пака, будет уничтожен. Такое решение принял Пресненский суд Москвы, сообщает РИА Новости.

"Стул постановили уничтожить", – сказала судья Елена Абрамова, зачитывая приговор.

В ходе судебного процесса выяснилось, что стул, изъятый в кафе, находится в кабинете у дознавателя.

Ранее о судьбе стула рассказал электрик Александр Вилюнов. По его словам, после инцидента ему передали для ремонта стул с поврежденной спинкой.

Суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и 5 месяцев.

8 октября 2018 года молодые люди стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем, в кафе, – Пака. Гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.