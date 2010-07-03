Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил Пака

Стул, которым Александр Кокорин ударил главу департамента Минпромторга Дениса Пака, будет уничтожен. Такое решение принял Пресненский суд Москвы, сообщает РИА Новости.
"Стул постановили уничтожить", – сказала судья Елена Абрамова, зачитывая приговор.
В ходе судебного процесса выяснилось, что стул, изъятый в кафе, находится в кабинете у дознавателя.
Ранее о судьбе стула рассказал электрик Александр Вилюнов. По его словам, после инцидента ему передали для ремонта стул с поврежденной спинкой.
Суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и 5 месяцев.
8 октября 2018 года молодые люди стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем, в кафе, – Пака. Гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.
Футболистов Мамаева и Кокорина признали виновными в побоях и хулиганстве
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