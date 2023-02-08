Суд поместил под домашний арест директора АО "Цифромед" Коковина

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Суд поместил под домашний арест до 6 апреля директора АО "Цифромед" Леонида Коковина, которого подозревают в мошенничестве.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отказано. Избрана в отношении обвиняемого Коковина Леонида Сергеевича мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 6 апреля", – цитирует ТАСС заявление судьи.

Отмечается, что в отношении пойманного с поличным директора по развитию Романа Селиванова будет также рассматриваться подобное ходатайство.

Ранее сообщалось, что Селиванов был с поличным задержан на мошенничестве. Это произошло в тот момент, когда он получил 2,5 миллиона рублей от генерального директора АО "Московский центр новых технологий телекоммуникаций" Сергея Шишмарева.

Отмечалось, что уголовное дело завели 6 февраля этого года после заявления от Шишмарева. Изначально Селиванов и Коковин подозревались во взяточничестве, однако теперь они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, на встрече Селиванов сказал Шишмареву, что его компания выиграла конкурс из-за технической ошибки, поэтому необходимо привлечь другого подрядчика к исполнению государственного контракта, которая якобы обещала выполнить его за 10 миллионов рублей.



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