Суд аннулировал запись "склонен к предательству" в военном билете бывшего контрактника

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Второй Западный окружной военный суд аннулировал запись "склонен к предательству, лжи и обману" в военном билете военнослужащего по контракту Захара Кукаренко. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

"Административное исковое заявление Захара Кукареко суд удовлетворил, признал действия командира и начальника штаба незаконными в связи с внесением в военный билет этой записи", – говорится в сообщении.

Как сообщил в своем телеграм-канале юрист Павел Чиков, запись военнослужащему поставили из-за отказа принимать участие в боевых действиях на Украине. До этого уточнялось, что причиной отказа десантника стал разговор с братом, служащим на стороне Украины. За отказ от участия в спецоперации молодого человека уволили.

После аннулирования записи военный комиссар Брянской области обязан заменить военный билет Кукаренко.

Ранее Волгоградский гарнизонный военный суд признал недействительной запись "склонен ко лжи и обману" в военном билете контрактника Руслана Махно. Мужчина также был уволен со службы из-за отказа принимать участие в боевых действиях. Мероприятия по восстановлению документа Махно должны были завершиться в течение месяца.



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