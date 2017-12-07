Суд 15 декабря огласит приговор Улюкаеву

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Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря огласит приговор бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву по делу о получении взятки в размере двух миллионов долларов.

"Суд удаляется для вынесения приговора", – сказала судья Лариса Семенова, передает РИА Новости.

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев во время заседания в Замоскворецком суде заявил, что готов выступить с последним словом.

Улюкаева задержали в ноябре 2016 года и поместили под домашний арест. Президент России Владимир Путин подписал приказ о его освобождении от должности.

Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере – два миллиона долларов. За инкриминируемое преступление ему грозит штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей или от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Прокурор попросил присудить обвиняемому срок в 10 лет.

Во время суда были заслушаны показания водителя Улюкаева и других свидетелей, а также продемонстрирована сумка с деньгами. Сам бывший чиновник обвинений не признает и утверждает, что против него совершили провокацию. Экс-министр подчеркнул, что никогда не требовал взятку от Сечина и обвинил главу "Роснефти" в ложном доносе.

Прокурор же отметил, что у Сечина не было оснований для оговора и провокации Улюкаева. Главе "Роснефти" четыре раза отправляли повестку в суд, но тот не приходил.