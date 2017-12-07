Улюкаев готов выступить в суде с последним словом

7 декабря, 10:51
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев во время заседания в Замоскворецком суде заявил, что готов выступить с последним словом.
"Готов к последнему слову, выступление минут на 10. Что вас утомлять?", – цитирует его телеканал Москва 24.
4 декабря начались прения сторон по делу о получении взятки экс-министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым.
По мнению прокурора, бывший чиновник должен получить 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф 500 миллионов рублей. Кроме того, гособвинитель требует оставить под арестом все имущество Улюкаева. Сам обвиняемый своей вины не признал.
По версии следствия, бывший министр получил взятку за положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50 процентов. Улюкаев обвинений не признает и утверждает, что это провокация. Прокурор отметил, что у Сечина не было оснований для оговора и провокации экс-министра. Гособвинение считает его вину доказанной.
Защита Улюкаева просит суд об оправдательном приговоре для него. Адвокат объяснил, что экс-министр не мог требовать взятки у Игоря Сечина за положительное заключение, поскольку не мог решать вопрос о приватизации "Башнефти.
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