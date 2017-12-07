Улюкаев называл Сечина специалистом по "дурно пахнущим делишкам"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в суде назвал главу "Роснефти" Игоря Сечина специалистом по "дурно пахнущим делишкам".

По его словам, он постоянно говорил, что не виновен и категорически отрицает обвинения, в том числе в последнем слове. "Против меня была совершена жесткая и чудовищная провокация. Мнимый свидетель, потерпевший, кто же он в процессе? Скорее специалист по дурно пахнущим делишкам", – приводит Агентство "Москва" последнее слово Улюкаева, в котором он высказал мнение о Сечине.

Прокурор Павел Филипчук заявил, что Улюкаев встал на путь банального взяточничества и это "действительно страшно", поскольку бывший министр был человеком с безупречной репутацией и всеми благами жизни. Филипчук подчеркнул, что Сечин провоцировал Улюкаева на взятку, а версию защиты прокурор назвал комичной.

Бывший чиновник должен получить 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф 500 миллионов рублей, считает прокурор. Кроме того, гособвинитель требует оставить под арестом все имущество Улюкаева и лишить его всех наград и званий.

По версии следствия, экс-министр получил взятку за положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению госпакета акций "Башнефти" в размере 50 процентов. Гособвинение считает его вину доказанной.

Защита Улюкаева просит суд об оправдательном приговоре для него. Адвокат объяснил, что экс-министр не мог требовать взятки у Игоря Сечина за положительное заключение, так как не мог решать вопрос о приватизации "Башнефти".

Самого Сечина в суде не было. Повестку ему отправляли несколько раз, однако он не являлся.