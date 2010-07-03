Компенсацию с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО будут взыскивать приставы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Приставы планируют взыскать более 833 тысяч рублей с актера Леонида Ярмольника в качестве компенсации Федеральной службе охраны (ФСО) за ремонт машины после ДТП с участием актера, говорится в документах, имеющихся в распоряжении Агентства "Москва".

Как говорится в документах, исполнительное производство в отношении Ярмольника возбудили 3 октября на основании исполнительного листа Хамовнического районного суда столицы, где рассматривалось дело в отношении актера.

Ранее Мосгорсуд взыскал с Ярмольника 400 тысяч рублей за аварию с автомобилем ФСО.

22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте по вине Ярмольника произошла авария с четырьмя машинами, среди которых оказался автомобиль Mercedes, принадлежащий ФСО. Его отремонтировали в спецорганизации, в которой они обслуживаются. Ремонт обошелся в 1 миллион 234 тысячи рублей.

Страховая компания выплатила 400 тысяч рублей. Оставшуюся часть потребовали взыскать с виновника ДТП. Сторона актера на начальной стадии процесса оценила ремонт в 710 тысяч рублей.

30 апреля 2019 года Хамовнический суд Москвы постановил взыскать с Ярмольника 432 тысячи рублей в пользу ФСО за поврежденный Mercedes, тем самым частично удовлетворив исковые требования ведомства. При этом в первоначальном иске ФСО просила взыскать с актера более 800 тысяч рублей.

Сам актер на заседании выразил сомнения, что истец предоставил суду корректную и полную документацию. По его словам, он расплатился со всеми потерпевшими, но только ФСО пошла в суд. Адвокат актера заявлял, что Ярмольник не отрицал факт аварии и готов платить, но намного меньшую сумму.

