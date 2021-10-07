Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

16:43

Мосгорсуд оставил в СИЗО физика Голубкина, обвиняемого в госизмене

суды происшествия

Фото: mipt.ru

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте российского ученого-физика Валерия Голубкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд оставил решение суда первой инстанции в отношении Голубкина без изменения, а жалобу его защиты – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Валерий Голубкин – физик-теоретик, профессор, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института и один из самых известных специалистов в области гиперзвука. В апреле 2021 года он был обвинен в государственной измене.

Согласно версии следствия, в ноябре 2018 года Голубкин передал отчеты о своей работе координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту. Сторона защиты выразила несогласие с обвинением и не увидела в действиях российского ученого состава преступления.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать