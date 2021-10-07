Мосгорсуд оставил в СИЗО физика Голубкина, обвиняемого в госизмене

16:43
Фото: mipt.ru
Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте российского ученого-физика Валерия Голубкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Суд оставил решение суда первой инстанции в отношении Голубкина без изменения, а жалобу его защиты – без удовлетворения", – говорится в сообщении.
Валерий Голубкин – физик-теоретик, профессор, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института и один из самых известных специалистов в области гиперзвука. В апреле 2021 года он был обвинен в государственной измене.
Согласно версии следствия, в ноябре 2018 года Голубкин передал отчеты о своей работе координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту. Сторона защиты выразила несогласие с обвинением и не увидела в действиях российского ученого состава преступления.
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