Чемпион мира Четинбаг обвиняется в совершении четырех преступлений

Фото: mcbi.mossport.ru

Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг обвиняется в совершении четырех преступлений по делу о вымогательстве денег у криптоинвесторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Зюзинского суда.

Согласно материалам дела, 25 августа Четинбаг был объявлен в федеральный розыск. Спортсмена задержали через несколько дней, суд арестовал его до 14 октября.

"Он обвиняется в совершении четырех преступлений организованной группой, два из которых против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления", – говорится в материалах.

Кроме того, другие два преступления были совершены против экономической собственности.

По версии следствия, преступная группа была создана не позднее февраля 2025 года. В нее организатор привлек оперуполномоченных одного из отделов полиции и Четинбага.

Организатор находил людей, занимающихся криптовалютой. В свою очередь, Четинбаг, пользуясь знакомствами, назначал им встречи. Остальные участники группы представлялись сотрудниками правоохранительных органов и угрожали задержанием за якобы совершенные преступления, в том числе за содействие террористической деятельности.

После они вымогали у жертв деньги, под давлением забирали телефоны и заставляли их переводить деньги в обмен на свободу. В результате жителям столицы был причинен материальный ущерб на сумму свыше 4 миллионов рублей.

Ранее суд в Махачкале арестовал шестерых мужчин, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве более 6 миллионов рублей. Жителя Махачкалы доставили против его воли в специально оборудованное помещение, где, угрожая и применяя физическое насилие, потребовали денег. Потерпевшего освободили только после того, как он согласился отдать указанную сумму.

