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07 августа, 12:17

Политика

Администратор телеграм-канала Moscow Calling Куршин получил 6,5 года колонии

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"/(Андрей Куршин признан в РФ иноагентом)

Черемушкинский суд Москвы приговорил к 6,5 года колонии общего режима администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о ВС РФ, пишет газета "Известия".

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что Куршин в период с августа 2022 года по январь 2023-го публиковал в администрируемом им канале заведомо ложную информацию о действиях ВС России в ходе спецоперации. Кроме того, он частично признал свою вину.

Суд также запретил ему на 4 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в Интернете.

В свою очередь, прокуратура запрашивала для Куршина 7 лет колонии и запрет на администрирование сайтов на 5 лет.

Куршина задержали 31 августа 2023 года, ему грозило до 10 лет лишения свободы. В конце октября того же года суд продлил ему срок домашнего ареста. Также против него было возбуждено уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России".

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