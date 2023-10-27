Суд продлил домашний арест администратору телеграм-канала Moscow Calling

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Черемушкинский суд Москвы продлил срок домашнего ареста администратору телеграм-канала Moscow Calling Андрею Куршину, обвиняемому в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России".

Информация о том, что администратора телеграм-канала Moscow Calling задержали, поступила 31 августа. 35-летнему Куршину может грозить до 10 лет лишения свободы.

На телеграм-канал Moscow Calling подписано свыше 87 тысяч человек. Ресурс освещает новостную повестку, в том числе ход спецоперации.