Дело техника "Аэрофлота" после инцидента на рейсе Москва – Ижевск передали в суд

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В суд направлено уголовное дело в отношении работника ПАО "Аэрофлот", обвиняемого в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В прокуратуре для техника утвердили обвинительное заключение.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти правила, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба")", – заявила старший помощник Московского межрегионального транспортного прокурора Екатерина Короткова.

По версии следствия, техник "Аэрофлота" в мае 2019 года при буксировке самолета не отсоединил трос заземления, подключенный к правой основной опоре шасси, и не убрал его в штатное место в багажный отсек.

На следующий день самолет должен был направиться по рейсу Москва – Ижевск. Тем не менее из-за металлического наконечника троса был поврежден корпус лайнера. Сумма ущерба составила 25 миллионов рублей, а обвиняемый частично признал свою вину.

Дело инженера будут рассматривать в Химкинском городском суде Московской области.

