Следователи начали проверку после инцидента с тросом SSJ

После случая с тросом самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево организована доследственная проверка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елену Марковскую.
По данным следователей, 24 мая перед вылетом самолета Москва – Ижевск работники наземных служб не отцепили трос заземления. Из-за этого при выпуске шасси трос размотался и повредил фюзеляж.
Воздушное судно приземлилось благополучно, никто из пассажиров не пострадал.
"Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – заявила Марковская.
Ранее в Шереметьеве отмечали, что разберутся с произошедшим и выяснят причины инцидента.
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