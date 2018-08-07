Защита экс-замглавы УСБ СК РФ Ламонова обжаловала приговор

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Защита бывшего заместителя главы управления собственной безопасности Следственного комитета России Александра Ламонова обжаловала вынесенный ему приговор.

Как рассказал Агентству "Москва" представитель суда, апелляционная жалоба на приговор в отношении Ламонова поступила накануне, 6 августа.

В июле 2018 года Мосгорсуд признал Ламонова виновным по делу о коррупции и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 32,5 миллиона рублей. Подсудимого также лишили специального звания "полковник юстиции". При этом представитель обвинения просил для Ламонова шесть лет колонии строгого режима.

Дело экс-замглавы УСБ СК РФ рассматривали в особом порядке, так как ранее Ламонов признал свою вину и заключил сделку со следствием. По просьбе ФСБ судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Сразу после вынесения приговора адвокат Ламонова Ольга Лукманова отметила, что обжалует приговор, потому что не согласна с размером штрафа – 32,5 миллиона рублей.

В рамках этого дела суд также приговорил к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 миллионов рублей бывшего главу управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко. По стражу также заключен еще один его заместитель Денис Никандров.