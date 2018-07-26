Осужденный на пять лет экс-замглавы УСБ СК РФ Ламонов обжалует приговор

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Бывший замлавы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов, который был приговорен к пяти годам колонии строгого режима, намерен обжаловать решение суда.

"Обжаловать будем, а что касается УДО, то жизнь покажет", – цитирует заявление Ламонова Агентство "Москва".

Адвокат Ольга Лукманова отметила, что обжалует приговор, потому что не согласна с размером штрафа – 32,5 миллиона рублей.

Прокурор Игорь Потапов, в свою очередь, заявил, что считает приговор Ламонову на первый взгляд удовлетворительным. "Чтобы решить вопрос с жалобой на приговор, надо посмотреть его в готовом виде", – добавил Потапов.

Ранее Мосгорсуд признал Ламонова виновным по делу о коррупции и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 32,5 миллиона рублей. Подсудимого также лишили специального звания "полковник юстиции". При этом представитель обвинения просил для Ламонова шесть лет колонии строгого режима.

Отмечается, что дело экс-замглавы УСБ СК РФ рассматривали в особом порядке, так как ранее Ламонов признал свою вину и заключил сделку со следствием. По просьбе ФСБ судебное заседание проходило в закрытом режиме.