Замглавы УСБ СК РФ Ламонов приговорен к пяти годам строгого режима

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии строгого режима экс-замглавы управления собственной безопасности СК РФ Александра Ламонова. Его обвиняют в получении взятки от представителей преступного сообщества.

"Назначить Ламонову наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – цитирует судью Агентство "Москва".

Подсудимого также оштрафовали на 32,5 миллиона рублей и лишили его звания полковника полиции.

Прокурор Игорь Потапов запросил у суда наказания в шесть лет колонии строгого режима со штрафом около 32 миллиона рублей. Ламонов признал вину и заключил сделку со следствием, поэтому его дело рассматривали в особом порядке.

Ранее Мосгорсуд признал виновным обвиняемого в получении взяток начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко. Ему назначили 13 лет колонии строгого режима.