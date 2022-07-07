Мосгорсуд рассмотрит жалобу на домашний арест ректора РАНХиГС 18 июля

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Мосгорсуд 18 июля рассмотрит жалобу на домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, который обвиняется в хищении бюджетных средств, сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд столицы.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на избрание Мау домашнего ареста запланировано в Мосгорсуде на 14:00 по московскому времени 18 июля", – говорится в сообщении.

Мау предъявили обвинение в хищении денег образовательного учреждения. Он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергея Зуева.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России. Сам Мау на допросе не признал вину.

