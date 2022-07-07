СК просит арестовать проректора Российской таможенной академии

Фото: instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/zkerefov

Главное следственное управление Следственного комитета по Подмосковью просит суд арестовать проректора Российской таможенной академии Залима Керефова по обвинению в торговле наркотиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Залима Керефова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ", – сказал собеседник агентства.

Керефову грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемый купил два килограмма наркотиков, расфасовал их и продавал через даркнет. Следователи уже обнаружили семь закладок, ссылки на которые были найдены в компьютере проректора.

Также специалисты установили место производства наркотиков и сотрудников академии, которым Керефов предоставлял вещества для употребления.

