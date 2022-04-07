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Происшествия

15:42

Суд вынес приговоры участникам конфликта в поезде на "Текстильщиках"

судыпроисшествия

Фото: МВД РФ

Кузьминский районный суд Москвы приговорил участников конфликта в поезде на станции метро "Текстильщики" к лишению свободы в колонии общего режима. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

30-летний Арсен Салихов и 37-летний Алаа Шахин проведут в заключении 2 года и 6 месяцев. При вынесении приговора третьему обвиняемому, 28-летнему Али Исаеву, суд учел тот факт, что в мае 2021 года он был осужден за грубое нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, и приговорен к 3 годам в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.

Таким образом, Исаев проведет в тюрьме 4 года и 6 месяцев. Также остается в силе трехлетний запрет на деятельность, которая связана с управлением транспортными средствами.

Инцидент произошел вечером 12 октября 2021 года. В вагоне поезда компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. За нее заступились другие пассажиры. В ходе начавшегося конфликта мужчины применили насилие в отношении граждан, находящихся в вагоне поезда. Позже в их отношении было возбуждено уголовное дело, зачинщикам конфликта предъявили обвинения в хулиганстве.

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