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12:30

Арашукова обвинили в избиении свидетеля, давшего против него показания

суды

12:30

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Члена Совета Федерации Рауфа Арашукова обвинили в избиении свидетеля, который давал против него показания. Об этом заявил следователь в ходе заседания Мосгорсуда, на котором рассматривается жалоба на его арест.

Он также рассказал о деталях своей поездки в Карачаево-Черкесию. По словам следователя, люди, которых он допрашивал, сомневались, что их готовы выслушать в связи с задержанием Арашукова, передает Агентство "Москва".

В свою очередь, сенатор от Карачаево-Черкесии заявил, что не собирался скрываться от следствия. Более того, он якобы заранее знал о готовящемся задержании.

Заседание Мосгорсуда проходит в открытом режиме, поскольку ранее защита отозвала соответствующее ходатайство. Адвокаты Арашукова заявили, что приняли данное решение, поскольку "отпали обстоятельства".

Рауфа Арашукова подозревают в организации двух заказных убийств и участии в схеме хищения природного газа. Сенатора задержали 30 января во время заседания Совета Федерации. В тот же день под следствие попал его отец Рауль Арашуков. Его считают причастным к хищению газа "Газпрома" на 30 миллиардов рублей.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвокатов Арашукова на его арест

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суды

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