Суд в Туле отправил под арест обвиняемого в убийстве годовалого сына

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Суд арестовал на два месяца обвиняемого в расправе над годовалым сыном в Туле. О принятом решении сообщается в официальном телеграм-канале регионального главка СК РФ.

"По ходатайству следователя обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), заключен под стражу", – отмечается в публикации.

Ранее в Тульской области завели уголовное дело в связи с убийством годовалого ребенка.

4 декабря в квартире в Ленинском районе нашли тело малолетнего малыша с ножевым ранением. Как уточнили в СК, благодаря оперативно-разыскными мероприятиям удалось определить и задержать подозреваемого, который совершил преступление. Им оказался отец мальчика, признавший вину в содеянном. Мужчину отвезли в больницу, поскольку ему требовалась помощь.



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