Верещук и Джапарова заочно арестованы по делу о нарушении территориальной целостности РФ

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Лефортовский суд Москвы вынес решение о заочном аресте министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирины Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмины Джапаровой. Об этом сообщает ТАСС.

Украинские министры являются обвиняемыми по уголовному делу о нарушении территориальной целостности РФ (статья 280.2 УК РФ).

О заочном аресте Верещук и Джапаровой суд попросили следователи ФСБ. Политики находятся в международном розыске.

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