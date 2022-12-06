15:25Происшествия
Верещук и Джапарова заочно арестованы по делу о нарушении территориальной целостности РФ
Фото: depositphotos/andreyuu
Лефортовский суд Москвы вынес решение о заочном аресте министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирины Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмины Джапаровой. Об этом сообщает ТАСС.
Украинские министры являются обвиняемыми по уголовному делу о нарушении территориальной целостности РФ (статья 280.2 УК РФ).
О заочном аресте Верещук и Джапаровой суд попросили следователи ФСБ. Политики находятся в международном розыске.
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