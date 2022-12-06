12:08Происшествия
ФСБ просит заочного ареста для украинских министра Верещук и замминистра Джапаровой
Фото: depositphotos/Grigorenko
Следователи ФСБ России попросили Лефортовский суд Москвы избрать заочный арест в отношении министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирины Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой, сообщает ТАСС.
Украинских политиков обвиняют в нарушении территориальной целостности РФ. Их объявили в международный розыск.
Ранее Ирина Верещук сообщила о задержании в Харьковской области учителей из России, которые преподавали в школах по российской программе. По ее словам, педагогов будут судить по статье "Нарушение законов и обычаев войны". Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Кроме того, судить будут и украинских преподавателей, которые использовали российские образовательные программы. Они будут проходить по статье о коллаборационной деятельности, предусматривающей до 15 лет лишения свободы.
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