В суд Москвы поступило требование о высылке из России бойца ММА Чоршанбиева

Фото: Фото: МВД РФ

Материалы полиции с требованием о высылке из России бойца ММА и блогера Чоршанбе Чоршанбиева, задержанного за грубые нарушения правил дорожного движения, поступили в Останкинский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Сам он (Чоршанбиев. – Прим. ред.) также доставлен в суд", – заявили в суде.

Там отметили, что в отношении Чоршанбиева был составлен протокол по статье 18.8 КоАП ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ"), в соответствии с которой ему может грозить административное выдворение из России.

Дата заседания пока не назначена.

Чоршанбе Чоршанбиева задержали 3 декабря после того, как он устроил гонки по Лефортовскому тоннелю, нарушая правила дорожного движения и снимая происходящее на видео для соцсетей. Правоохранители нашли этот ролик в интернете и установили личность и местонахождение нарушителя.

Автомобиль 26-летнего бойца ММА остановили на МКАД. Чоршанбиева привлекли к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, а также управление автомобилем без прав. Мужчина предъявил национальное водительское удостоверение, которое не имеет юридической силы в России.