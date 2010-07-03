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Происшествия

12:14

Участника акции 27 июля Чирцова приговорили к году колонии

суды происшествия

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Тверской районный суд столицы приговорил участника несогласованной акции в центре столицы 27 июля Никиту Чирцова к одному году колонии общего режима за нападение на сотрудника полиции, сообщает Агентство "Москва".

По версии следствия, на акции 27 июля Чирцов толкнул в грудь сержанта второго оперативного полка Юрия Михаленка. Участника акции задержали в августе в Минске, откуда его впоследствии выслали с запретом на въезд в Белоруссию на 10 лет. В Москве ему предъявили обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.

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