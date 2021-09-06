Ефремов примет участие в рассмотрении кассации по видеосвязи

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Осужденный за смертельное ДТП в центре столицы Михаил Ефремов примет участие в рассмотрении кассации на приговор по видеосвязи из колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката актера Петра Хархорина.

"Мы решили, что две недели этапа туда и две недели обратно – это слишком длительная процедура", – объяснил защитник.

Ранее Хархорин сообщил, что в августе Ефремов перенес отек Квинке на фоне сезонной аллергии. По его словам, в настоящее время актер чувствует себя нормально.

Также адвокат пояснил, что сейчас Ефремов сосредоточен на подготовке к новому разбирательству: 15 сентября суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор.

В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Артист, управлявший Jeep Grand Cherokee, 8 июня того же года выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель, с которым произошло столкновение, скончался в больнице от полученных травм.

В результате судебных разбирательств артиста приговорили к 7,5 года заключения. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области.