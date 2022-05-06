Суд арестовал счета российского подразделения Dell почти на 780 млн рублей

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Арбитражный суд в Москве заморозил счета российского подразделения компании Dell на 778,6 миллиона рублей по делу о неисполнении контрактных обязательств. Об этом сообщает ТАСС.
Иск против российской структуры Dell подал системный интегратор "Талмер". Последний обвинил Dell в необоснованном обогащении. Поводом стал тот факт, что компания, получив аванс за оказание услуг по технической поддержке облачных сервисов американской VMware в РФ, не выполнила свои обязательства.
Как следует из определения суда, Dell фактически является официальным представителем VMware в России и занимается перепродажей ее услуг. После того, как разработчик прекратил работу в России, ответчик должен был найти иные способы исполнения обязательств или вернуть "Талмер" авансовые платежи, однако ничего из этого он не сделал.
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