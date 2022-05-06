Суд арестовал счета российского подразделения Dell почти на 780 млн рублей

Фото: depositphotos/MichaelVi

Арбитражный суд в Москве заморозил счета российского подразделения компании Dell на 778,6 миллиона рублей по делу о неисполнении контрактных обязательств. Об этом сообщает ТАСС.

Иск против российской структуры Dell подал системный интегратор "Талмер". Последний обвинил Dell в необоснованном обогащении. Поводом стал тот факт, что компания, получив аванс за оказание услуг по технической поддержке облачных сервисов американской VMware в РФ, не выполнила свои обязательства.

Как следует из определения суда, Dell фактически является официальным представителем VMware в России и занимается перепродажей ее услуг. После того, как разработчик прекратил работу в России, ответчик должен был найти иные способы исполнения обязательств или вернуть "Талмер" авансовые платежи, однако ничего из этого он не сделал.

Ранее акционеры подали коллективный иск против Netflix. Держатели ценных бумаг полагают, что сервис скрывает реальное положение дел в вопросе роста количества подписчиков и удержания текущих пользователей.

