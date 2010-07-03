Григория Пирумова обвинили в создании ОПГ

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Бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявили обвинение в организации преступного сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что СК предъявил обвинение еще накануне. Сам Пирумов находится под стражей по делу о мошенничестве на 450 миллионов рублей при строительстве новых корпусов Эрмитажа.

Три года назад Пирумова задержали по "делу реставраторов". По версии СК, он организовал и возглавил преступную группу для хищения госсредств, выделенных на реставрацию памятников культуры.

Ущерб от действий преступной группы составил не менее 50 миллионов рублей. Свою вину Пирумов признал. В октябре 2017-го суд приговорил его к полутора годам колонии общего режима. Чиновника отпустили в зале суда, поскольку этот срок он провел в СИЗО.

Прошлой весной Пирумова задержали по второму уголовному делу. Его обвинили в хищении не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий и фондохранилища "Государственного Эрмитажа".

