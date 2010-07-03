Суд арестовал продавшую младенца мать

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В Москве арестовали женщину, обвиняемую в продаже новорожденной дочери за миллион рублей. Решением Преображенского районного суда она останется под стражей до 6 мая, сообщает Агентство "Москва".

В отношении 23-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". В ходе допроса задержанная признала вину в полном объеме.

По версии следствия, она разместила в соцсети объявление о том, что ищет приемных родителей для новорожденной дочери. Ее задержали после передачи ребенка покупательнице и получения денег. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает.