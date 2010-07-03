Женщина продала свою новорожденную дочь за миллион рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице задержали женщину, подозреваемую в продаже своей новорожденной дочери, сообщает Агентство "Москва". По факту продажи несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 23-летняя женщина разместила в соцсетях объявление о поиске приемных родителей для своей дочери. В обмен она попросила миллион рублей. 5 марта в квартире на востоке Москвы покупательница передала ей нужную сумму денег, после чего подозреваемая отдала ребенка и написала расписку.

После этого ее задержали. В ходе допроса подозреваемая полностью признала вину. Сейчас решается вопрос о предъявлении фигурантке обвинения и избрании ей меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Жизни ребенка ничего не угрожает.