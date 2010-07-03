Суд в Херсоне оставил Вышинского под стражей

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Продление ареста руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому признано законным. Соответствующее решение принял Херсонский апелляционный суд. Об этом РИА Новости рассказал адвокат журналиста Андрей Доманский.

"Апелляционная жалоба адвоката Доманского оставлена без удовлетворения, определение суда оставлено без изменений", – отметил адвокат.

Таким образом, Вышинский будет находиться под стражей до 8 апреля текущего года.

Доманский также рассказал, что рассмотрение апелляции началось с опозданием из-за сотрудников Нацгвардии, которые хотели обыскать еще одного адвоката журналиста Дмитрия Дияментовича. В частности, правоохранителей интересовало "адвокатское досье". Доманский отметил, что действия Нацгвардии являются грубым нарушением закона Украины об адвокатуре и адвокатской деятельности. Он добавил, что конфликт был улажен.

Кирилла Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года. Его подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

