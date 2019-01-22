СК возбудил уголовное дело против следователя СБУ по делу Вышинского

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против следователя Службы безопасности Украины за незаконное уголовное преследование журналиста Кирилла Вышинского. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, СК РФ завел уголовное дело о воспрепятствовании сотрудниками Генпрокуратуры Украины профессиональной деятельности Вышинского и незаконном привлечении журналиста к уголовной ответственности. В ходе расследования установили, что "к совершению этих преступлений причастен начальник следственного отдела Главного управления Службы безопасности Украины Андрей Просняк", пояснила Петренко.

По ее словам, "украинским правоохранителям было достоверно известно, что публикации, которые, по их мнению, посягают на информационную безопасность Украины, были размещены как сторонними авторами, так и до трудоустройства Вышинского в информационное агентство "Россия сегодня". Более того, эти публикации "вовсе не содержат каких-либо признаков, посягающих на безопасность Украины", подчеркнула Петренко.

Главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года. Его подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 17 мая журналист был арестован.

В начале ноября Кремль призвал Киев немедленно освободить Вышинского без каких-либо обменов. 17 января 2019 года Херсонский городской суд продлил срок ареста до 16 февраля, отклонив просьбу защиты о передаче журналиста на поруки. Защита Вышинского уже обжаловала это решение суда.