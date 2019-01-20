Защита Вышинского обжаловала в суде продление ареста до 16 февраля

Защита главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского обжаловала в суде продление ему ареста до 16 февраля, сообщает ТАСС.

Дата заседания еще не назначена. Предположительно оно может пройти в начале февраля.

Главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года. Его подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 17 мая журналиста арестовали без возможности внести залог.

В начале ноября Кремль призвал Киев немедленно освободить Вышинского без каких-либо обменов. Однако в конце декабря Херсонский городской суд продлил срок ареста до 27 января.

17 января Херсонский продлил арест Вышинскому до 16 февраля, отклонив просьбу защиты о передаче журналиста на поруки. В настоящее время журналист содержится в СИЗО Херсона, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.