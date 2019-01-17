Адвокат Вышинского назвал обыски попыткой его дискредитировать

Адвокат главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрей Доманский объяснил обыски, которые украинские силовики проводят у него дома, а также в офисе и в доме его помощника.
"Я связываю это в первую очередь с психологическим давлением на меня как на защитника Кирилла Вышинского", – заявил адвокат в беседе с RT. По мнению Доманского, его пытаются дискредитировать как человека, которому можно доверить на поруки Вышинского.
Главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года. Его подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 17 мая журналиста арестовали без возможности внести залог.
В начале ноября Кремль призвал Киев немедленно освободить Вышинского без каких-либо обменов. Однако в конце декабря Херсонский городской суд продлил срок ареста до 27 января.
Также стало известно, что прокуратура Украины ходатайствует о продлении ареста Вышинского до 16 февраля. Херсонский суд рассмотрит этот вопрос 17 января.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.