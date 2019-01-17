Адвокат Вышинского назвал обыски попыткой его дискредитировать

Адвокат главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрей Доманский объяснил обыски, которые украинские силовики проводят у него дома, а также в офисе и в доме его помощника.

"Я связываю это в первую очередь с психологическим давлением на меня как на защитника Кирилла Вышинского", – заявил адвокат в беседе с RT. По мнению Доманского, его пытаются дискредитировать как человека, которому можно доверить на поруки Вышинского.

Главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года. Его подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 17 мая журналиста арестовали без возможности внести залог.

В начале ноября Кремль призвал Киев немедленно освободить Вышинского без каких-либо обменов. Однако в конце декабря Херсонский городской суд продлил срок ареста до 27 января.

Также стало известно, что прокуратура Украины ходатайствует о продлении ареста Вышинского до 16 февраля. Херсонский суд рассмотрит этот вопрос 17 января.