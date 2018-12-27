Суд продлил арест Кириллу Вышинскому до 27 января

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Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Он останется под арестом до 27 января. О продлении ареста сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Мокина.

"Срок содержания под стражей продлили на месяц, то есть до 27 января", – сказал он.

Кирилла Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года. Его подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 17 мая журналиста арестовали без возможности внести залог.

В начале ноября Кремль призвал Киев немедленно освободить Вышинского без каких-либо обменов.