05 декабря, 15:32Происшествия
Суд арестовал водителя, устроившего ДТП на Киевском шоссе в ТиНАО
Фото: телеграм-канал "112"
Троицкий суд Москвы арестовал водителя фуры, уснувшего за рулем и столкнувшегося с несколькими машинами, которые после этого загорелись на Киевском шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 2 февраля 2024 года", – говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух и более лиц").
Инцидент произошел в ночь на 2 декабря. Ехавшая за рулем Volkswagen Tiguan женщина остановилась на 36-м километре Киевского шоссе из-за поломки автомобиля. После этого на помощь ей прибыли сотрудники ГИБДД и водитель эвакуатора. В момент погрузки во все три автомобиля врезалась фура.
В результате аварии погибли два человека: женщина и водитель эвакуатора. Напарник водителя был госпитализирован в тяжелом состоянии.
ДТП произошло на Киевском шоссе минувшей ночью
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