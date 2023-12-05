Суд арестовал водителя, устроившего ДТП на Киевском шоссе в ТиНАО

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Троицкий суд Москвы арестовал водителя фуры, уснувшего за рулем и столкнувшегося с несколькими машинами, которые после этого загорелись на Киевском шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 2 февраля 2024 года", – говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух и более лиц").

Инцидент произошел в ночь на 2 декабря. Ехавшая за рулем Volkswagen Tiguan женщина остановилась на 36-м километре Киевского шоссе из-за поломки автомобиля. После этого на помощь ей прибыли сотрудники ГИБДД и водитель эвакуатора. В момент погрузки во все три автомобиля врезалась фура.

В результате аварии погибли два человека: женщина и водитель эвакуатора. Напарник водителя был госпитализирован в тяжелом состоянии.



ДТП произошло на Киевском шоссе минувшей ночью