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Происшествия

5 декабря, 20:05

Решение о мере пресечения для Керимова примут 6 декабря

суды за рубежом

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс во Франции вынесет решение о дальнейшей мере пресечения для российского сенатора Сулеймана Керимова в среду, 6 декабря.

Дата выбрана после рассмотрения апелляции прокуратуры Ниццы, которая настаивает на замене Керимову подписки о невыезде на временное заключение под стражу, сообщает ТАСС.

Российского сенатора подозревают во ввозе на территорию Франции от 500 до 750 миллионов евро. Речь идет как о наличных деньгах, так и о переводах с одного счета на другой.

По словам прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра, деньги шли на покупку недвижимости по низкой официальной стоимости, хотя реальные сделки заключались с высокими суммами.

В рамках уголовного дела обвинения предъявлены примерно десятку людей.

Керимова задержали в аэропорту Ниццы 21 ноября. Впоследствии суд выпустил его под залог в размере пяти миллионов евро. Сенатору запретили покидать департамент Приморские Альпы.

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