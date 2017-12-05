Решение о мере пресечения для Керимова примут 6 декабря

5 декабря, 20:05
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс во Франции вынесет решение о дальнейшей мере пресечения для российского сенатора Сулеймана Керимова в среду, 6 декабря.
Дата выбрана после рассмотрения апелляции прокуратуры Ниццы, которая настаивает на замене Керимову подписки о невыезде на временное заключение под стражу, сообщает ТАСС.
Российского сенатора подозревают во ввозе на территорию Франции от 500 до 750 миллионов евро. Речь идет как о наличных деньгах, так и о переводах с одного счета на другой.
По словам прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра, деньги шли на покупку недвижимости по низкой официальной стоимости, хотя реальные сделки заключались с высокими суммами.
В рамках уголовного дела обвинения предъявлены примерно десятку людей.
Керимова задержали в аэропорту Ниццы 21 ноября. Впоследствии суд выпустил его под залог в размере пяти миллионов евро. Сенатору запретили покидать департамент Приморские Альпы.
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