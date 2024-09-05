Суд избрал меру пресечения экс-сотрудникам МО РФ по делу о взятке в 7,7 млн рублей

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Суд избрал меру пресечения бывшим сотрудникам Минобороны России по делу о взятке в 7,7 миллиона рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале военных следственных органов СК России.

В ведомстве подчеркнули, что арестован экс-сотрудник управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов МО РФ Андрей Чекмазов по делу о получении взятки на сумму свыше 7,7 миллиона рублей. Его заместитель Дмитрий Фомин отправлен под домашний арест, говорится в публикации.

По версии следствия, с июня 2023 года по 3 сентября 2024-го Чекмазов и Фомин получили взятку в общем размере 7 миллионов 710 тысяч рублей от замгендиректора АО "Оборонтест" Александра Сухарева за беспрепятственное принятие этапов проводимых работ, непринятие мер по выявленным нарушениям, общее покровительство и попустительство по службе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что следственные действия в отношении некоторых экс-сотрудников МО РФ проводятся в рамках регулярной работы правоохранителей. Он признал, что бывшим сотрудникам министерства предъявляются серьезные обвинения. После следствия суд может признать вину человека в каждом случае, уточнил политик.