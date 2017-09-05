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Происшествия

05 сентября 2017, 13:46

Захвативший отделение "Ситибанка" в Москве готов возместить ущерб потерпевшему

суды происшествия

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Предприниматель Арам Петросян, захвативший отделение "Ситибанка" в центре столицы летом 2016 года, готов возместить ущерб потерпевшему в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление адвоката обвиняемого Станислава Мальцева.

"Петросян признал гражданский иск потерпевшего на 50 тысяч рублей", - сказал адвокат, уточнив, что это был единственный гражданский иск по делу.

Ранее в ходе первого судебного заседания в Московском окружном военном суде (МОВС) мужчина частично признал свою вину и заявил, что раскаивается.

Предприниматель обвиняется в захвате заложника с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц, а так же в организации террористического акта.

По данным следствия, 24 августа 2016 года Арам Петросян захватил отделение банка на Большой Никитской улице и угрожал его взорвать. На шее у него висела коробка с желтым скотчем, из которой торчали провода. Впоследствии выяснилось, что в коробке была соль. Перед тем, как отправиться в банк, предприниматель записал несколько видеороликов и выложил их на YouTube. На видео Петросян заявил, что устраивает захват в банке из-за банкротства.

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