Суд арестовал обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Суд арестовал на два месяца Кирилла Юрчикова, обвиняемого в убийстве 17-летней девушке в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал <...> меру пресечения в виде заключения под стражу до 03.08.2022", – говорится в публикации.

Тело девушки со колото-резанных ран обнаружили 3 июня в заброшенном здании в Немчиновке. По данным СМИ, убитая – дочь замглавы подмосковного Минстроя Марата Сибатуллина.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

