Экс-полицейского приговорили к 19 годам колонии за расстрел коллег в метро

11:55
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Мосгорсуд приговорил к 19 годам лишения свободы бывшего полицейского Алексея Смирнова, расстрелявшего сотрудников отдела собственной безопасности МВД на станции метро "Рязанский проспект", сообщает ТАСС.
Согласно решению суда, первую треть наказания осужденный будет отбывать в тюрьме, остальную часть – в колонии строгого режима. Его также лишили специального звания старшего прапорщика полиции.
Гособвинитель просил суд приговорить Смирнова к 22 годам колонии строгого режима. Бывшему правоохранителю предъявили обвинение по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Получение взятки".
Экс-полицейского ранее признали виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, по одному подобному эпизоду и по двум статьям о получении взяток его оправдали.
Присяжные объявили решение, по которому подсудимый заслуживает снисхождения. В результате ему невозможно назначить пожизненный срок в качестве наказания.
Трагедия произошла 18 сентября 2019 года. Прапорщик полиции Алексей Смирнов открыл огонь по сотрудникам отдела собственной безопасности при задержании. Правоохранители считали его причастным к даче взятки, а сам он объяснил, что испугался провокации.
В результате столкновения погиб полицейский Максим Веялко, его коллега Алексей Лимонов был госпитализирован. Еще один сотрудник не пострадал. Согласно материалам дела, подсудимый вызвал пострадавшему скорую помощь и самостоятельно отдал оружие.
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