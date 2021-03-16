Прокурор запросил 22 года колонии полицейскому, расстрелявшему коллег

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Гособвинитель попросил суд приговорить к 22 годам колонии строгого режима экс-полицейского Алексея Смирнова, который напал на сотрудников органов внутренних дел на станции метро "Рязанский проспект". Об этом сообщает ТАСС.

Дело бывшего правоохранителя рассматривается в Мосгорсуде. Ему было предъявлено обвинение по статьям 317 и 291 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Получение взятки").

"В ходе обсуждения последствий вердикта прокурор потребовал назначить Смирнову наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – заявили в пресс-службе суда.

Экс-полицейского ранее признали виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, по одному подобному эпизоду и по двум статьям о получении взяток его оправдали.

Присяжные объявили решение, по которому подсудимый заслуживает снисхождения. В результате ему невозможно назначить пожизненный срок в качестве наказания.

Трагедия произошла 18 сентября 2019 года. Прапорщик полиции Алексей Смирнов открыл огонь по сотрудникам отдела собственной безопасности при задержании. Правоохранители считали его причастным к даче взятки, а сам он объяснил, что испугался провокации.

В результате столкновения погиб полицейский Максим Веялко, его коллега Алексей Лимонов был госпитализирован. Еще один сотрудник не пострадал. Согласно материалам дела, подсудимый вызвал пострадавшему скорую помощь и самостоятельно отдал оружие.

После ЧП на станции "Рязанский проспект" был уволен руководитель УВД на Московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко. В другом источнике сообщали, что решение сотрудник правоохранительных органов принял самостоятельно в связи с выходом на пенсию.

