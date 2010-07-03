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Происшествия

21:03

Глава УВД на Московском метрополитене отправлен в отставку

происшествия безопасность

Фото: УВД на Московском метрополитене

Руководитель УВД на Московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после ЧП на станции "Рязанский проспект". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

"Это решение было принято несколько дней назад", – заявил источник, добавив, что приказ об увольнении появился только 18 ноября.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что генерал-майор рапорт об уходе написал сам в связи с выходом на пенсию, однако указа президента пока нет. Собеседник уточнил, что на эту должность назначаются и освобождаются только указом президента.

Вечером 18 сентября полицейский Алексей Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам Управления собственной безопасности (УСБ), которые пытались его задержать. Они предполагали, что Смирнов может быть причастен к взятке в размере 2 тысяч рублей. По данным СК, стрельба произошла в вестибюле станции "Рязанский проспект".

В результате инцидента один сотрудник полиции погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемый полицейский был оперативно задержан. Он не оказывал сопротивления и добровольно сдал свое оружие. Впоследствии мужчине предъявили обвинение по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Получение взятки, не превышающей 10 тысяч рублей".

В воскресенье, 17 ноября, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства стрельбы в центре столицы, где один человек получил ранения. Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы утром.

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