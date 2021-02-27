Полицейский ранен в Махачкале при перестрелке после попытки проверить документы

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В Дагестане неизвестные начали стрельбу по полицейским при проверке документов. Один из сотрудников правоохранительных органов получил ранение, передает пресс-служба МВД Дагестана.

"Да, сотрудник полиции получил ранение в результате стрельбы неизвестных. Он сейчас в больнице", – говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в Махачкале, когда сотрудники патрульно-постовой службы полиции несли службу. Они попытались остановить двоих молодых людей для проверки документов. Однако те оказали сопротивление.

"Один из подозреваемых достал оружие и выстрелил в полицейского, ранив его в плечо. Ответным огнем нападавший был ранен. Другой, личность которого уже установлена (25-летний житель поселка Семендер), попытался бежать, но был задержан и доставлен в отдел полиции", – поделились в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что информация является предварительной. Детали произошедшего выясняются.

Ранее стало известно о нападении неизвестных на сотрудников правоохранительных органов в Грозном. Первоначально сообщалось, что в результате инцидента были убиты два полицейских, однако потом эта информация была опровергнута.

