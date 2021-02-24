В Благовещенске женщина погибла, уходя от полицейской погони

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Благовещенске автомобилистка погибла в аварии, уходя от полицейской погони, сообщает News.ru.

Женщина попала в ДТП на машине Nissan March, но попыталась скрыться с места происшествия. Полицейские обнаружили ее иномарку в нескольких кварталах от места аварии. Они попытались остановить машину, однако виновница ДТП решила уйти от полиции.

В момент погони на улице Октябрьской ее машина столкнулась с Nissan Teana. В результате нарушительница погибла на месте. Водитель и пассажир второго автомобиля пострадали.

Ранее авария с тремя машинами и автобусом произошла на МКАД. Видео сняли очевидцы.