Приставы приостановили работу двух пожароопасных ТЦ в Сокольниках

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Судебные приставы Москвы приостановили работу двух пожароопасных торговых центров в Сокольниках. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления Федеральной службы судебных приставов.

Внеплановая проверка установила повторные нарушения требований, куда вошли неисправность источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией.

"Ранее акционерное общество уже привлекалось к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. Понесенное наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей не повлияло на выполнение предписания", – говорится в сообщении.

Кроме того, суд признал организацию виновной в совершении правонарушения по части 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 30 суток. Гендиректора предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения инстанции, добавила служба.

В конце февраля текущего года столичный суд приостановил на 90 суток деятельность ресторана быстрого питания Subway в центре Москвы из-за выявления нарушений санитарно-эпидемиологических требований. По данным судов общей юрисдикции Москвы, речь идет об общепите на улице Маши Порываевой в районе станции метро "Комсомольская".

