Учредитель хостела на юге Москвы получил 5 лет колонии из-за гибели людей в пожаре

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Нагатинский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима 57-летнего учредителя ООО "Мосмед" Рауфа Миронова по делу о гибели людей при пожаре, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Его также лишили на два года права заниматься деятельностью в сфере оказания гостиничных услуг. По версии правоохранителей, Миронов и его дочь Эльвира, являющаяся генеральным директором компании, сдавали под краткосрочную аренду места в хостеле, расположенном на первом этаже одного из многоквартирных жилых домов на улице Алма-Атинской.

Как выяснили следователи, они знали о несоответствии требованиям законодательства систем противопожарной защиты и помещений, но продолжали оказывать гражданам услуги по временному проживанию. Это и повлекло за собой возгорание.

Свою вину Миронов признал частично. При этом, как уточнили в пресс-службе, уголовное дело в отношении его дочери выделено в отдельное производство.

Пожар в хостеле произошел в ночь на 29 июля 2022 года. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четверо были госпитализированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Кроме того, проверку в связи с пожаром в хостеле организовала и прокуратура Москвы.

Позднее в Главном следственном управлении СК сообщили, что неисправность электропроводки могла стать причиной возгорания.

